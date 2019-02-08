Ali Ece, Ersun Yanal'ın Değişikliklerini Yorumladı: Fenerbahçe Kürek Takımı'na mı Geldin?
1 saat önce
Ali Ece: "Ferdi ile Zajc var, oyuna formsuz Eljif Elmas giriyor.
Ali Ece
: "Ferdi ile Zajc var, oyuna formsuz Eljif Elmas
giriyor. Hadi sezon başındaki formuna göre onu aldınız da, Frey nedir? Fransızca soruyorum: "Qu'est-ce que c'est Frey?" Topu tutmuyorsun, gelen kafa topuna çıkmıyorsun. Sen Fenerbahçe
kürek takımına mı geldin?"
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:43 Kaynak: Youtube
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