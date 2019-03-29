Son Dakika Haberleri: Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 16. Bölüm | Maaşımdan Kesin, Transfere Ekleyin

Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 16. Bölüm | Maaşımdan Kesin, Transfere Ekleyin

13 dakika önce

Ali Ece ile Maç Masası'nın 16. bölümünde Liverpool teknik heyeti, şimdiye kadarki performanslarının ödüllerini yeni sözleşmeyle aldılar.

Ali Ece ile Maç Masası'nın 16. bölümünde Liverpool teknik heyeti, şimdiye kadarki performanslarının ödüllerini yeni sözleşmeyle aldılar. Şampiyonluğu çok isteyen Ali Ece, takımı için büyük bir fedekarlık yaparak, maaşının önemli bir kısmından vazgeçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:19 Kaynak: Youtube

Liverpool, Ali Ece, Genel
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