Ali Ece ile Maç Masası - 2. Sezon 16. Bölüm | Maaşımdan Kesin, Transfere Ekleyin

Ali Ece ile Maç Masası'nın 16. bölümünde Liverpool teknik heyeti, şimdiye kadarki performanslarının ödüllerini yeni sözleşmeyle aldılar.

Ali Ece ile Maç Masası'nın 16. bölümünde Liverpool teknik heyeti, şimdiye kadarki performanslarının ödüllerini yeni sözleşmeyle aldılar. Şampiyonluğu çok isteyen Ali Ece, takımı için büyük bir fedekarlık yaparak, maaşının önemli bir kısmından vazgeçti.

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