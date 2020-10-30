İzmir'de camiler depremzedeler için açık olacak - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.