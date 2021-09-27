Üye Girişi
Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı - Son Dakika

Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı

27.09.2021 15:42

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Nisan ayında verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklaması sebebiyle Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve 11 yönetim kurulu üyesi hakkında; kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Baro Başkanı ve yönetimi, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında olduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARO BAŞKANI VE 11 YÖNETİM KURULU ÜYESİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladıktan sonra, avukatların yargılama usulüne göre iddianame hazırlayarak Ankara Batı 3. Ağır Ceza Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme iddianameyi kabul ederek Baro Başkanı Erinç Sağkan ve 11 Yönetim Kurulu üyesi hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açtı. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Kasım'da başlayacak yargılamada, Baro Başkanı ve yöneticileri hakkında TCK 125/1, 3 ve 5. fıkralarında düzenlenen suçlamalardan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMASI YAPTILAR

Baro yönetimi ortak basın açıklamasındaki ifadeler kapsamında başlatılan soruşturma için yine ortak bir savunma metni verdi. Savunma metninde suçlamanın kabul edilmediği belirtilerek, ifade özgürlüğü hakkını kullanıldığı bildirildi. Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz olduğu ileri sürüldü.

DAVANIN MÜŞTEKİSİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

İddianamede, Prof. Dr. Ali Erbaş, müşteki olarak yer aldı. Hacı Bayram Camisi'nde verdiği cuma hutbesinde Prof. Dr. Ali Erbaş; "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Barosu, hutbeyle ilgili, 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklama yayınladı. Yapılan basın açıklamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı, Diyanet İşleri Başkanlığı da ayrıca suç duyurusunda bulundu. Her iki soruşturma daha sonra birleştirildi.

Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı

Ankara Barosu, Ali Erbaş, Hakaret, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aydın'da Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı 16:54 Aydın'da Rus turistleri taşıyan midibüs alev alev yandı Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil 16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük 16:19 Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı 16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler 15:57 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti 15:36 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması 15:33 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız 15:09 Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Son Dakika Haberleri
16:40 Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım
16:37 Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik
16:17 Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti
16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı
16:07 Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı
15:56 Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler
15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü         
17:01
Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım Ajax'ın hocası Erik ten Hag'dan maç öncesi yorum: Beşiktaş şu an grupta zayıf bir takım         
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı         
16:07
Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir         
15:44
Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı         
15:34
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti         
14:59
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak         
14:25
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 17:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Erbaş'ın hutbesine karşılık basın açıklaması yapan Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine hakaret davası açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement