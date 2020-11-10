Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı - Son Dakika

Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı

10.11.2020 22:17
Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı, System.String[]

Ali Fatinoğlu: Galatasaray'da seçim kararı alınmadı, müracaat kararı alındı"Galatasaray'ı en iyi şekilde yönetecek yönetimimiz hazırdır""Önce seçim değil mali genel kurulu yapsınlar"İSTANBUL, - Galatasaray eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Galatasaray'da seçim kararının...

Ali Fatinoğlu: Galatasaray'da seçim kararı alınmadı, müracaat kararı alındı

"Galatasaray'ı en iyi şekilde yönetecek yönetimimiz hazırdır"

"Önce seçim değil mali genel kurulu yapsınlar"

İSTANBUL, - Galatasaray eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Galatasaray'da seçim kararının alınmadığını hatırlattı. Fatinoğlu, "Seçim kararından önce mali genel kurul kararı alınması gerekirdi" dedi.Galatasaray Kulübü'nün yaptığı açıklamayla, 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim yapılması için başvuru yapılacağını açıklamasının hemen ardından sarı-kırmızılı camiada adaylar ortaya çıkmaya başladı. Başkan adaylıklarını resmen duyuran Burak Elmas ve Metin Öztürk'e, Galatasaray'ın eski başkan adayı Ali Fatinoğlu'ndan çağrı geldi. Başarılı iş insanı, Elmas ve Öztürk'e seslenerek, "Sizler de önce seçimi değil, mali genel kurulu isteyin. 2019 yılı yönetim açısında ibra edilmedi ve mahkemeden gelecek sonuç bekleniyor. 2020 yılının bütçesi ise genel kurulca onaylanmadı. Tüm harcamaların ibra ihtiyacı var. 2021 yılı iki ay sonra başlıyor ama 2021 yılı bütçesi de genel kurulca henüz onaylanmadı. Önce lütfen seçimi değil, mali genel kurulu yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da seçim kararının alınmadığını vurgulayan Fatinoğlu, sosyal medya hesabından da "Seçim yapmak için müracaat etme kararı alındı. Sevgili Galatasaraylı kardeşlerim rahat olsun. Galatasarayımız'da birlik ve beraberliği sağlayacak, her dalda şampiyonluklara ulaştıracak, Şampiyonlar Ligi'nde ses getirecek takımı kuracak yönetimimiz hazırdır" açıklamasında bulundu.


Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı

Ali Fatinoğlu, Galatasaray, Genel Kurul, Aralık, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı - Son Dakika Spor


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