Ali Gaffar Okkan anısına hentbol maçı düzenlendi - Son Dakika
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Ali Gaffar Okkan anısına hentbol maçı düzenlendi

7 saat önce

Hendek ilçesinde, şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına veteranlar hentbol maçı yapıldı.

Ali Gaffar Okkan anısına hentbol maçı düzenlendi, System.String[]

Hendek ilçesinde, şehit emniyet müdürü Ali Gaffar Okkan anısına veteranlar hentbol maçı yapıldı.

Hendek Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada 1954 Hendekspor Kulübü ile Eskişehir Veteran Hentbolcular karşılaştı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun da forma giydiği maç berabere sona erdi.

Turnuva sonunda sporculara madalyaları MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ve MHP Sakarya İl Başkanı Ahmet Ziya Akar tarafından takdim edildi.

Belediye Başkanı Babaoğlu, burada yaptığı açıklamada, kıyasıya geçen mücadelenin sonunda dostluğun kazandığını belirterek, "Bu vesileyle şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ı saygı ve dua ile bir kez daha anıyoruz. Şehitlerimizi asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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