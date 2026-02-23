Dilek İmamoğlu\'nun kardeşi Ali Kaya\'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, 4 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında bir tanığın iddiaları üzerine gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Ali Kaya Kaya'nın yapılan uyuşturucu testinin sonucu çıktı.

UYUŞTURUCUYA RASTLANMADI

Ali Kaya uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri vermişti. Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinde test sonucu negatif çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda "sistematiğimizdeki uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddelerinin bulunmadığını bildirir" ifadesi yer aldı.

"İDDİALAR İFTİRA" DEMİŞTİ

"Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir"

Kaya, tutuklandığı gün verdiği hakimlik ifadesinde şunları söylemişti:

"Ben atılı suçlama ile ilgili savcılıkta alınan ifadelerimi Hakimliğinizde savunma olarak aynen tekrar ediyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, bir eskort kadının fahişelik yapan bir kadının tanımadığım bir kadının, hayatımda hiç görmediğim bir kadının bir şekilde birileri tarafından eline verilmiş bir iftirayla üzerime atılmış iftiradan dolayı buradayım, hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir, bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerinin alınması istendi ama gerek yok dediler, ben zaten 3 gündür bu iftiralardan dolayı sosyal medyada, ailemin gözünde, iş çevremde, arkadaşlarımın gözünde itibarı yerle yeksan olan birisi olarak cezaevine gönderilmek için karşınızdayım, itibarım yerlerde sürüklenirken şimdi de hürriyetim elimden alınıyor, suçlamayı kabul etmiyorum, en azından sonuçları çıkana kadar da olsa adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmamı talep ediyorum, bir Türk olarak bu hakkımın olduğunu düşünüyorum"