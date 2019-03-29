Ali Koç: "31 Mayıs'a Kadar 65 Milyon Euro Gelir Oluşturmalıyız"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 'FENER OL' projesinin detayları paylaştığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 'FENER OL' projesinin detayları paylaştığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Koç, ""31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir oluşturamadığımız takdirde Finansal Fair Play (FFP) konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız" dedi.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kitlesel kaynak oluşturma projesi 'FENER OL' ile ilgili detayları ekonomi gazetecileriyle paylaştı. Düzenlenen basın yemeğinde konuşan Koç, Fenerbahçe'nin spor ekonomisi tarihinde bir ilke imza atacağı kampanyanın kulübe finansal açıdan yarar sağlayacağını söyleyerek, "Fenerbahçe Spor Kulübü, FFP konusuyla ilgili 3 yıllık bir anlaşma yaptı. Yaptığı bu anlaşmaya göre, denk bütçe denen bir durum söz konusu. 3 senenin sonunda, bu 31 Mayıs itibarıyla olacak, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne müsaade edilen rakam eksi 30 milyon. Yani 3 senenin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün gelir-gider dengesine bakıldığında eksi 30 milyon veya altında kaldığı zaman bu anlaşmaya uyulmuş olacak. Şu an eksi 95 milyon rakamındayız. Yani 31 Mayıs'a kadar 60-65 milyon euro gelir yaratamadığımız takdirde FFP konusunda Avrupa'ya gitme sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Avrupa Kupası'na, Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak söz konusu. Dolayısıyla bizim hedeflediğimiz, başarı için önemli bulduğumuz 4 ayaklı planın en önemli ayaklarından birinin etkileniyor olması demek" diye konuştu.



"Kritere uyduk"



Koç, kampanyanın gelir yazılabileceği konusunda UEFA'dan da olumlu cevap aldıklarını söyleyerek, kampanyanın 31 Mayıs'ta bitmeyeceğini belirtti. Koç, "FFP'nin 2 ayağı daha var. Biri; oyuncularınıza yani futbol organizasyonuna ödediğiniz ücretlerin ya 85 milyon euroyu geçmeyecek ya da gelirinizin yüzde 60'ını geçmeyecek. Bu rakam geçen sene 92 milyon euro iken bu sene 79 milyon euroya düştü. İşin o tarafını da tatmin ediyoruz. Sattığın kadar alabilirsin bu süreçte. Yani oyuncu sattığın kadar oradan oluşturduğun gelir kadar oyuncu satın alabiliyorsun. Bizim hem sezon başı hem de devre arası yaptığımız transferlerin toplam maliyeti yaklaşık 24 milyon euroya geliyor ama yazın 25 milyon euroluk transfer satışı gerçekleştirmiştik. Bu kritere uyduk." İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

40 Maçta 29 Gol Atan Mbwana Samatta, Fenerbahçe'ye Geliyor!

Ali Koç Açıkladı: 31 Mayıs'a Kadar 60-65 milyon Euro Bulamazsak Avrupa'ya Gidemeyiz

Fenerbahçe'nin Eljif Elmas İçin İstediği Ücret Belli Oldu

Fitch: Türk Bankalarının Önemli Tamponları Var