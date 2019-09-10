Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde İcra Kurulu üyeliğine seçildi!
1 saat önce
ECA'nın internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.
ECA'nın internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.
Ali Koç'un da İcra Kurulu üyeliğine seçildiği ve 2023'e kadar görev yapacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin yeniden başkanlığa seçildiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:50
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