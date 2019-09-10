Son Dakika Haberleri: Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde İcra Kurulu üyeliğine seçildi!
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Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde İcra Kurulu üyeliğine seçildi!

1 saat önce

ECA'nın internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.

Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği'nde İcra Kurulu üyeliğine seçildi!, System.String[]

ECA'nın internet sitesinde, yapılan olağan kurulda seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri açıklandı.


Ali Koç'un da İcra Kurulu üyeliğine seçildiği ve 2023'e kadar görev yapacağı belirtildi.


Açıklamada ayrıca, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin yeniden başkanlığa seçildiği duyuruldu.


Ali Koç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:50 
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