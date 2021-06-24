Ali Koç'la yayına çıkan başkan adayı Eyüp Yeşilyurt'tan kulüp üyelerine olay sözler

Sarı-Lacivertliler'de mevcut Başkan Ali Koç ve aday Eyüp Yeşilyurt, seçim öncesi kulüp televizyonuna çıktı. Eyüp Yeşilyurt, üyelere sitem ederek sert sözler kullandı.
İşte Yeşilyurt'un öne çıkan sözleri:
"Biz bu yola Ali Bey'e değer katmak için çıktık. Onu itibarsızlaştırmamak adına çıktık. Aziz Bey de bizim değerimiz, Ali Bey de bizim değerimiz. Başkanlarımızın değersizleştirilmesi bize bir şey kazandırmaz. Camia olarak birleşmeyi istiyorum ben.
Şu ana kadar 232 imza toplayabildik. Bu imzaları atanlardan 78'i aidatını ödemeyen isimler olduğunu tespit ettik.
Yola çıktığımızda, bu yolun dikenli ve kaypak olduğunu gördük. Kongre üyelerimizin dedikleri, yaptıklarını tutmuyor. Herkesin gerçek yüzünü gördük 1 aylık süreçte."
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