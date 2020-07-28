Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 4-5 Ağustos'ta her şeyi açıklayacağız

Kulüpler Birliği toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mehmet Bey (Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil), çok güzel açıklamalar yaptı. Sahada kora kor mücadele ancak saha dışında çıkarlarımız aynı. Her konuda hem fikir olmamız söz konusu değil. Ancak Türk futbolunun faydası için asgari müşterekte buluşma imkanı var. Benim açıdan çok önemli bir toplantı oldu. 4-5 konuda müşterek pozisyon belirledik. İlerleyen süreçte, futbolun en önemli paydaşları olarak bu gibi konularda en önemli kararları alabilecek olgunluğu gösterebiliriz. 4-5 çok önemli konuda kulüpler görüş belirttiler. İnşallah bu aldığımız kararlar gerçekleşir. Diğer paydaşlarla da istişaret edilmesi gerekiyor" dedi.

"YABANCI KURALI KULÜPLERİ SIKINTIYA SOKTU"

Yabancı oyuncu konusunad görüşünün sorulması üzerine ise Koç, "Görüş belirtemeyeceğim dedim ama başkanımız söyledi. Yabancı sayısı, sahada ve kulübe de kaç kişi olacak. Değişik görüşler vardı. Olması da normal. Ortak görüş çıktı. Sezonun başlamasına bu kadar kısa bir süre kala, transfer sezonunun başlamasına az bir süre kala kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan bu karar alması kulüpleri sıkıntıya soktu. Bu dönem dayanışma dönemi. "Benim işime geliyor, rakibime fayda sağlamıyor bana sağlıyor" düşüncesini doğru bulmuyorum. Bizim ricamız kulüplerle doğru dürüst istişare edilsin. Bu 2020-21 değil, 2021-22 sezonunda kademeli olarak uygulansın. Hepimizin mutabık kalacağı formatta uygulayalım. Bu şekilde kulüpler de yabancı sayısını azaltsın. Oldu bittiyyle geldiğinde ekonomik olarak da etkisi var. Gelecek, gidecek oyuncularda pazarlık gücümüz azalıyor. Bunu neden uyguluyoruz? En önemli nedeni alt yapıdan oyuncu gelsin. Bu yabancı sayısını değiştirerek çıkmıyor. Geçmişte de bu böyleydi. Ancak önemli bir faktör. 21 yaş altı oyuncu oynatma mecburiyeti, tesisleşme, alt yapıdan oyuncu oynatanların teşvik edilmesi. İnşallah TFF kulüplerin bu arzusunu ricasına olumlu döner."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR SORUSUNA CEVAP

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, sportif direktör konusu ne olacak? sorusuna ise Ali Koç, "Sezon yeni bitti. Kupa maçı var. Bayram sonrası ayın 4'ünde 5'inde her şeyi açıklayacağız. Camiamızdan sabır istiyoruz" yanıtını verdi.