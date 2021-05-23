Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor - Son Dakika

Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor

23.05.2021 17:25

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu konusunda henüz karar vermemişken, birçok ünlü teknik direktörün ismi ise sarı-lacivertli kulüple anılmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin hoca listesinde ise şu an için Löw, Dalic, Bruno Labbadia, Rebrov ve Lucien Favre'nin bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'yla sözleşme imzalanma konusunda bir gelişme olmaması başkan Ali Koç'un farklı isimlere yöneldiği düşüncesini akıllara getirdi. Kulislerde sarı-lacivertlilerin ünlü teknik adamlarla dirsek teması kurduğu söylentileri dolaşmaya başladı.

ALİ KOÇ'UN KAFASINDA DEVİSİMLER VAR

Basın toplantısında bu konunun netleşmemesi, teknik direktör açıklamasının seçim veya EURO 2020 sonrasına kalabileceği görüntüsünü oluşturdu. Kulislerde 'Ali Koç'un kafasında dev isimler var, onlar olmazsa Emre Belözoğlu açıklanacak' söylentileri dolaşmaya başladı.

SÜRPRİZ BİR TÜRK TEKNİK DİREKTÖR GELEBİLİR

Spor Arena'nın haberine göre; kulislerde Joachim Löw, Zlatko Dalic, Sergiy Rebrov, Bruno Labbadia ve Lucien Favre isimleri dolaşırken, Belözoğlu ve başka bir Türk teknik adamın daha gündemde olduğu konuşuluyor. Belirsizlik EURO 2020 sonuna kalırsa, sürpriz bir Türk teknik direktör hamlesinin gelme ihtimalinin de bulunduğu, tüm bu isimlerin hiçbiriyle anlaşılamaması durumunda Belözoğlu'nun kapısının çalınacağı en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor

Emre Belözoğlu, Bruno Labbadia, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'un teknik direktör adayları netleşti: Löw, Favre ve Rebrov gibi birçok ünlü isimle görüşülüyor - Son Dakika Spor


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