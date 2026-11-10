Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Zorunlu olmayan yatırımları ertelemek faydalı olabilir - Son Dakika
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Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Zorunlu olmayan yatırımları ertelemek faydalı olabilir

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Ali Koç’tan 2027 uyarısı: Zorunlu olmayan yatırımları ertelemek faydalı olabilir
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İş insanı Ali Koç, 2026'nın oldukça zor geçtiğini belirterek 2027 yılına ilişkin temkinli olunması gerektiğini söyledi. Küresel kredi piyasalarında daralma ve finansman maliyetlerinde artış beklediğini ifade eden Koç, "Biraz daha likiditede kalmak lazım. Mecbur olmayan yatırımları bir nebze ertelemenin faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ne katılan iş insanı Ali Koç, küresel ekonominin gidişatı ve grubun yeni yatırım planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç, özellikle önümüzdeki iki yılda finansmana erişimin zorlaşabileceğine dikkat çekerek şirketlerin yatırımlarında daha ihtiyatlı davranması gerektiğini vurguladı.

"2026 GERÇEKTEN ÇOK ZOR OLDU"

2027 yılına ilişkin beklentileri sorulan Ali Koç, geride kalan yılın hem küresel gelişmeler hem de kontrol edilebilir alanlarda yapılan hatalar nedeniyle zor geçtiğini söyledi. Koç, "Her zaman biz temkinli iyimserlikle başlarız yıla. Ama 2026 gerçekten çok zor oldu" ifadelerini kullandı. Önümüzdeki yıl seçim ekonomisine yönelik tartışmaların yaşanabileceğini de belirten Koç, böyle bir sürece girilip girilmeyeceğinin henüz belli olmadığını dile getirdi.

"KREDİ PİYASALARI DAHA DA DARALACAK"

Küresel piyasalarda önümüzdeki iki yılın en önemli konusunun likidite olacağını belirten Koç, yapay zeka şirketlerinin artan finansman ihtiyacına dikkat çekti. Yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin ilk kez kredi piyasalarından büyük miktarlarda borçlanmaya başladığını söyleyen Koç, ABD hükümetinin bütçe açığının da piyasalardaki kaynak ihtiyacını artırdığını ifade etti. Koç, "Amerikan hükümetinin 2,2 trilyon açığı var. Onların da tahvil ihraç etmeleri gerekiyor piyasalara. Dolayısıyla kredi piyasaları daha da daralacak. Fiyatlar daha da artacak" dedi.

"MECBUR OLMAYAN YATIRIMLARI ERTELEMENİN FAYDASI VAR"

CNBC-e'de yer alan habere göre, finansman koşullarının zorlaşabileceğini belirten Koç, şirketlerin nakit yönetimine öncelik vermesi gerektiğini söyledi. Koç, "Onun için bence ileriye dönük olarak en azından bir sene için biraz daha temkinli olmak lazım. Biraz daha likiditede kalmak lazım. Mecbur olmayan yatırımları bir nebze ertelemenin faydalı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HER ZAMAN KAZANMIŞTIR"

Kısa vadeli ekonomik risklere rağmen Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline güvendiğini belirten Koç, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Ama bizim ülkemizin potansiyeli o kadar yüksek ki, bugünleri çok rahat geçeriz. Uzun vadede Türkiye'ye güvenen, inanan, yatırım yapan her zaman kazanmıştır."

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