Ali Kuşçuoğlu'nun annesi toprağa verildi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Kuşçuoğlu'nun annesi Kezban Kuşçuoğlu, Cedidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Kuşçuoğlu'nun annesi Kezban Kuşçuoğlu hayatını kaybetti. Merhumenin Cedidiye Camii'nde kılınan cenaze namazına, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, ailesi ve yakınları katıldı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son anne Kuşçuoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Kuşçuoğlu ardından taziyeleri kabul etti. - DÜZCE