Ali Naci Küçük: Galatasaray'da kasaya giren para neredeyse sıfır - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Naci Küçük: Galatasaray'da kasaya giren para neredeyse sıfır - Son Dakika Spor

Ali Naci Küçük: Galatasaray'da kasaya giren para neredeyse sıfır

11 dakika önce

Muhabirimiz, Galatasaray ile kontratı sezonun tamamlanmasıyla sona erecek olan Mariano ile yolların ayrılacağını açıklarken, Ryan Donk'a yeni sözleşme için teklif edilen rakamı da açıkladı.

Ali Naci Küçük: Galatasaray'da kasaya giren para neredeyse sıfır, System.String[]

Muhabirimiz, Galatasaray ile kontratı sezonun tamamlanmasıyla sona erecek olan Mariano ile yolların ayrılacağını açıklarken, Ryan Donk'a yeni sözleşme için teklif edilen rakamı da açıkladı.

İşte Ali Naci Küçük'ün açıklamalarından öne çıkan detaylar:

'Kasaya giren para neredeyse sıfır'

Galatasaray Yönetimi, pazartesi günü hem futbolcularla hem de profesyonel çalışanlarla maaşların indirilmesi için görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılıların yıllık bütçesi 68 milyon euro, hedeflenen yüzde 30'luk indirim ile 48 milyon euro seviyesine gelme düşüncesi var.  Şu an kulüplerin gelirleri tamamen durmuş durumda kasaya giren para neredeyse sıfır, Galatasaray diğer rakipleri gibi zor bir dönem geçiriyor ve futbolcularla olan görüşmeler 3 gündür çok yoğun bir şekilde devam ediyor.

'Talep edilen yüzde 30'luk indirim sözleşme süreleri boyunca geçerli olsun isteniyor'

Galatasaray önümüzdeki yıl korona virüsü sürecinin yansımalarının devam edeceğini düşünüyor bu yüzden de maliyetleri olabildiğince aşağıya çekmeye çalışıyor. Talep edilen yüzde 30'luk indirim sözleşme süreleri boyunca geçerli olsun isteniyor

'Ryan Donk'a 1 milyon 500 bin euro'

Ryan Donk'ın yıllık maaşı bonuslarla beraber 2 milyon 195 bin euro idi ama bu rakamın içerisinde menajerine verilen ücret vardı. Galatasaray, Donk'a yeni kontrat teklifinde bulunacak bu rakam 1 milyon 500 bin euro olacak ve içerisinde menajerlik ücreti de yer alacak. Donk bu teklifi kabul ederse sözleşmesi uzatılacak diğer yandan yapılması düşünülen maaş iyileştirmeleri ise askıya alındı Ömer Bayram'ın maaşında artış yapılacaktı o da rafa kaldırıldı.

'Mariano'nun gideceğini net bir şekilde ifade edebiliriz'

Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare Galatasaray ile anılıyor Mariano'nun olası ayrılığı sonrası gündeme gelebilir mi?

Nazım Sangare elbette alternatif bir oyuncu olabilir Galatasaray artık yerli futbolcularla Türk Lirası bazında kontrat yapmak istiyor. Nazım, A milli takım seviyesine yükselmiş bir oyuncu adaylar arasında olabilir ama biraz beklemek lazım.  Mariano'nun gideceğini net bir şekilde ifade edebiliriz Galatasaray'ın planı Ocak ayında Mariano ile yolları ayırıp mali külfetinden kurtulmak ve stoper takviyesi yapmaktı ancak bu gerçekleşmediği için Brezilyalı, biraz şansın yardımıyla ve Linnes'in düşük performansı nedeniyle kadroda kaldı. Mariano'nun Brezilya'dan çok fazla talibi vardı ancak Galatasaray'dan aldığı yüksek maaş nedeniyle bu tekliflere olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray, Ryan Donk, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:43 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi Galatasaray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek şartı, ırkçılık yaşadığında desteklenmek CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu Beşiktaş'ta maaş indirimini kabul eden tek isim Necip Uysal oldu "14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor İngilizler, Newcastle'ı satın alacak Prens Selman ile Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı         
12:45
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
12:32
8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin 8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin         
12:27
Türkiye, Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı         
12:24
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti         
12:14
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz         
12:01
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı         
11:52
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi         
11:49
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi         
11:36
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi         
11:33
Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı         
11:29
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
11:12
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı         
11:11
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek         
10:57
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu         
10:57
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var         
10:56
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış         
10:52
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı         
10:49
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı         
10:40
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak         
10:35
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek         
10:24
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın         
10:24
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı         
10:19
Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi         
10:17
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri         
10:13
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı? Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?         
10:10
Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor         
10:04
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı         
09:58
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor         
09:56
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 12:54:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ali Naci Küçük: Galatasaray'da kasaya giren para neredeyse sıfır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]