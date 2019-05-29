Son Dakika Haberleri: Ali Özkan: "Ulubatlı Hasan'ı gururla anıyoruz"
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Ali Özkan: "Ulubatlı Hasan'ı gururla anıyoruz"

1 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınladı.

Ali Özkan:

Özkan, Türk tarihi açısından son derece önemli bir yeri bulunan İstanbul'un fethinde, büyük bir kahramanlık destanı yazan Ulubatlı Hasan'ın herkesin gönlünde ayrı bir yer edindiğini belirterek, milletimizin fetih esnasındaki inanç ve kararlılığına vurgu yaptı.

Karacabey, 29.05.2019 – Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınladı.

Özkan, Türk tarihi açısından son derece önemli bir yeri bulunan İstanbul'un fethinde, büyük bir kahramanlık destanı yazan Ulubatlı Hasan'ın herkesin gönlünde ayrı bir yer edindiğini belirterek, milletimizin fetih esnasındaki inanç ve kararlılığına vurgu yaptı.

Ulubatlı Hasan gibi kahramanların yüz yılda bir çıktığını kaydeden Başkan Özkan, İstanbul'un surlarına bayrağı dikerek kahraman ordumuzun zaferini taçlandıran Ulubatlı Hasan'ın, Karacabey ve Karacabeyliler açısından da ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Sembol kişi

Ulubatlı Hasan'ın cesaretli kişiliğiyle, Fatih Sultan Mehmet'in kahraman ordusunun sembol kişilerinden biri olduğunu sözlerine ekleyen Özkan, "Ulubatlı Hasan, dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un fethinde büyük bir cesaret örneği sergiledi. Böylesine yiğit bir askerin hemşerisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İstanbul'un fethedilmesiyle, Peygamber Efendimizin hadis-i şerifini gerçeğe dönüştüren o kahraman orduyu da bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz" ifadelerini kullandı

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
Karacabey, İstanbul, Ulubatlı Hasan, Ali Özkan, Güncel
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