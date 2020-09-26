Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL'lik derbi - Son Dakika

Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL'lik derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor.

Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL'lik derbi, System.String[]

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 298 milyon TL.

Süper Lig'in 3. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt'ın verilerine göre sarı-lacivertliler; 74 milyon 180 bin Euro'luk toplam kadro değeri ile ligde üçüncü sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 71 milyon 480 bin Euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor.

Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Samatta'nın değeri 9 milyon 500 bin Euro olarak olarak göze çarpıyor. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın 8, Luis Gustavo'nun da 6 milyon Euro değeri var.

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi ise 8 milyon Euro ile takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Omar Elabdellaoui'nin 6, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli'nin de 5.5 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL'lik derbi

Ali Sami Yen, Galatasaray, Türk Lirası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Sami Yen'de 1 milyar 298 milyon TL'lik derbi - Son Dakika Spor

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