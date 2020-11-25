Ali Türkkan Red Bull sporcusu oldu - Son Dakika

Ali Türkkan Red Bull sporcusu oldu

25.11.2020 14:17
Ali Türkkan Red Bull sporcusu oldu, System.String[]

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Ali Türkkan, Red Bull sporcusu oldu.

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Ali Türkkan, Red Bull sporcusu oldu. 21 yaşındaki pilot, 2019 yılından bu yana, 5 Türkiye Ralli şampiyonluğu bulunan markanın sporcusu Yağız Avcı'nın mentörlüğünde çalışıyor.

Türkiye'nin rallideki en yetenekli genç sporcularından Ali Türkkan, Red Bull ailesine katıldı. 6 yaşından beri direksiyon başında olan, 21 yaşındaki pilot, bundan sonra Red Bull sporcusu olarak yarışacak.

Verilen bilgiye göre, 2016 yılında Prokart Türkiye Dayanıklılık Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Ali Türkkan, 2017 yılında ise hem Türkiye Pist Şampiyonası Süper Grup birinci hem de V1 Challenge Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. 2018 Türkiye Şampiyonlar Şampiyonası'nda henüz 18 yaşında finale çıkan markanın sporcusu Ali Türkkan, 2019 Yeşil Bursa Rallisi'nde ise genç pilotlar sıralamasında şampiyon, genel klasmanda ise üçüncülük elde etti. 2019 yılından bu yana, 5 Türkiye Ralli şampiyonluğu bulunan markanın sporcusu Yağız Avcı'nın mentörlüğünde çalışmalarını sürdüren Ali Türkkan, aynı sene Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 3 kez Genç Pilotlar birinciliği elde etti. Ali Türkkan, son olarak da Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Red Bull Gaming Ground çatısı altında bu sene ilk kez düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu.

Babası da eski bir Formula 3 ve ralli pilotu olan Ali Türkkan, markanın ailesine katılmanın kendisi için inanılmaz bir motivasyon olduğunu belirterek, "Benim için bu markanın sporcusu demek, işinde en iyi olan demek. Tüm şampiyon ralli pilotlarının birer Red Bull sporcusu olduğunun farkındayım. Bu ailenin bir parçası olmak hem uluslararası arenada benzeri olmayan bir referans hem de motivasyon bakımından yalnız olmayacağımın bir işareti" dedi. - İSTANBUL

Ali Türkkan Red Bull sporcusu oldu
Ali Türkkan Red Bull sporcusu oldu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Türkkan Red Bull sporcusu oldu - Son Dakika Spor


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