Aliağa'da "Kadın Çiftçiler" projesi için ilk eğitim

İzmir'de, Aliağa Belediyesi ile Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde oluşturulan 'Kadın Çiftçiler' projesi için ilk eğitim gerçekleştirildi.

İzmir'de, Aliağa Belediyesi ile Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde oluşturulan 'Kadın Çiftçiler' projesi için ilk eğitim gerçekleştirildi.



Tarımsal alanda üretim yapmak isteyen kadınlara destek için Kadın Kooperatifi kuracak olan Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi, Aliağa Belediyesi ile birlikte 'Kadın Çiftçiler' projesinin de ilk adımlarını attı. Proje kapsamında hazırlanan eğitim programlarının ilki gerçekleştirildi. Aliağa Kent Konseyi toplantı salonunda yapılan ilk eğitime Aliağalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı eğitmenlerinden Sema Kaya tarafından verilen eğitimlerin, üç hafta devam edeceği belirtildi.



Eğitimlerin ardından projenin uygulama aşamasına geçilerek tarımsal üretim faaliyetlerine başlanacağı, proje sayesinde hem tarımsal kalkınmaya destek olunacağı hem de kadınların aile ekonomilerine katkı sağlanacağı aktarıldı.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın destekleriyle oluşturulan projede eğitim çalışmalarına başladıklarını belirten Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, hep birlikte omuz omuza dayanışma içerisindeki projeyi yakın zamanda uygulamaya koyacaklarını söyledi.



Aliağa için çok önemli bir projeye start verildiğini ifade eden Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin de, "Aliağa, 200 yıl öncesine kadar Osmanlı sarayı için çok önemli tarımsal ürünleri üreten bir bölgeydi. 60'lardan sonra sanayileşme ile birlikte tarım ikinci plana geriledi; fakat Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'ın önemli destekleriyle ilçenin tarımsal üretiminin yeniden canlandırılması konusunda bir fırsat doğdu. 'Kadın Çiftçiler' projesi ile bilimsel verilerden yararlanarak en doğal yöntemlerle üretim yapılacak. Üretimin yanı sıra kadınların aile ekonomilerine katkıda bulunması noktasında da önemli bir projedir" dedi. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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