Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Kesinti Duyurusu

Aliağa'da Kesinti Duyurusu

1 saat önce

GDZ Elektrik, güvenlik ve şebeke bakım çalışması nedeniyle Aliağa'da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Aliağa'da Kesinti Duyurusu, System.String[]
GDZ Elektrik, güvenlik ve şebeke bakım çalışması nedeniyle Aliağa'da planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre Aliağa'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Yarın 03.00-05.00 saatleri arasında Cumhuriyet, Namık Kemal, İstiklal, Prof Dr Zekeriya Aydın, Fatih Caddeleri, Zekeriya Aydın Caddesi, 290, 299, 300, 301, Öğretmen Hasan Mirasçı Sokak-Namık Kemal İlköğretim Okulu'nda güvenlik nedeniyle kesinti yapılacak. 09.00-15.00 saatlerinde ise Samurlu Köyü Kantar-Çamlık, Dere, Yaren, Samurlu Yolu-Üçsel-Ges Genel Elektrik-Duygu Gül Şimşek-Selmarin Liman-Opet Benzin İstasyonu ve civarında şebeke bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

GDZ Elektrik çağrı merkezi 186

GDZ İzmir İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kesinti öncesinde elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiği bildirildi. Altyapı çalışmaları nedeniyle bildirimli elektrik kesintileri için; GDZ Elektrik çağrı merkezi (186) aranabilecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:55 Kaynak: İHA

Namık Kemal, Aliağa, Güncel
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