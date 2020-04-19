Aliağa'da sokaklardaki dezenfekte hız kesmiyor - Son Dakika

Aliağa'da sokaklardaki dezenfekte hız kesmiyor

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, kent merkezi ve çevre mahallelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi hijyen ekipleri, kent merkezi ve çevre mahallelerde yaptığı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsü ile mücadele faaliyetleri kapsamında sokak ve caddeleri antiviral su ile yıkayan Aliağa Belediyesinin hijyen ekipleri, program dahilinde; Siteler, Atatürk, Yalı, Kalabak, Hacıömerli Mahalleleri, Yeni Mahalle, Örnekkent, Cinderesi bölgeleri, Atatürk Caddesi, Hükümet Caddesi, İstiklal Caddesi, Viking Sitesinde çalışmalarına devam etti.

Belediye, dezenfekte çalışmalarının planlanan programlar dahilinde süreceğini ifade ederek, vatandaşlara evde kalınması çağrısı yaptı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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