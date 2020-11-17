Aliağa'daki Samurlu Mahallesi'nin sorunları çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Aliağa'daki Samurlu Mahallesi'nin sorunları çözüme kavuşuyor

17.11.2020 17:30
Aliağa'daki Samurlu Mahallesi'nin sorunları çözüme kavuşuyor, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, çalışmalarına Samurlu Mahallesi'nde devam ederken, ekipler mahallede; onarım, yenileme ve çevre temizliği yapıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, çalışmalarına Samurlu Mahallesi'nde devam ederken, ekipler mahallede; onarım, yenileme ve çevre temizliği yapıyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal ve Yukarı Şehitkemal Mahallesi'nin ardından çalışmalarını Samurlu Mahallesi'nde sürdürüyor. Ekipler mahalle genelinde; temizlik, çevre düzenlemesi, taş tamiri, yabani ot temizliği, ağaç budama çalışmaları ile durakların; bakım, onarım ve boyama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca, mahalle içinde tehlike arz eden metruk binaların yıkılması için de çalışma yürütüyor.

Samurlu Mahalle Muhtarı Fikri Narşap, çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ederek, "Şuan ki çalışmalarda yol temizliği, ağaç budama, cami ve okul çevrelerinde temizlik çalışması ile mahalle içinde tehlike arz eden eski binaların yıkılması işlemleri devam ediyor. Çalışmalarda emeği geçen başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Aliağa'daki Samurlu Mahallesi'nin sorunları çözüme kavuşuyor
Aliağa'daki Samurlu Mahallesi'nin sorunları çözüme kavuşuyor
Aliağa'daki Samurlu Mahallesi'nin sorunları çözüme kavuşuyor

Aliağa Belediyesi, Muhtarlık, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aliağa'daki Samurlu Mahallesi'nin sorunları çözüme kavuşuyor - Son Dakika


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