Aliağa FK Koray Kılınç\'ı Transfer Etti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yarın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta evinde Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek Aliağa FK, forvet Koray Kılınç'la sözleşme imzaladı. Son olarak 1'inci Lig ekibi Erzurumspor FK formasını terleten Koray'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 senelik sözleşme imzalandı. Trabzonspor'da profesyonelliğe adım atan 25 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor, Sarıyerspor, Bodrum FK, Keçiörengücü ve Sakaryaspor'da da top koşturdu.