Aliağa Petkimspor Zaragoza\'ya Yenildi

FIBA Europe Cup 2. Tur N Grubu'nun 5. maçında Aliağa Petkimspor deplasmanda İspanya'nın Zaragoza takımına 76-71 mağlup oldu. İzmir temsilcisi gruptaki ilk mağlubiyetini alırken. Zaragoza, ikinci galibiyetini elde etti.
Salon: Zaragoza, Pabellon Principe Felipe
Hakemler: Barkauskas Juozas (Litvanya) Binders-Coders Elvis (Letonya) Cotrobas-Dascalu Vlad-Theodor (Romanya)
Casademont Zaragoza: Robinson, Spissu 8, Yusta 8, Washington 14, Gonzalez,Fernandez 6, Lukic 3, Rodriguez 7, Bermudez, Stephens 12, Koumadje 5, Traore 4
Başanntrenör: Isa Ramirez
Aliağa Petkimspor: Efianayi 21, Blumbergs 11, Whittaker 5, Franke 8, Mustafa Kurtuldum 8, Sajus 14, Troy Selim Sav 4, Boran Güler, Floyd
Başantrenör: Özhan Çıvgın
1.? 'Periyot: 28-13
Devre: 46-35
3.' 'Periyot: 68-55 - İZMİR
