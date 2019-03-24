Son Dakika Haberleri: Aliağaspor Fk Adım Adım Şampiyonluğa

Aliağaspor Fk Adım Adım Şampiyonluğa

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 23. haftasında sahasında İstanbul temsilcisi Gaziosmanpaşa'yı konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup ederek ligin bitimine üç hafta kala puanını 50'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

Aliağaspor Fk Adım Adım Şampiyonluğa, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 23. haftasında sahasında İstanbul temsilcisi Gaziosmanpaşa'yı konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 2-1 mağlup ederek ligin bitimine üç hafta kala puanını 50'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Ev sahibi takıma üç puanı getiren golleri 8'de Quesi, 34'te ise Billy kaydetti. Rakip takımın tek golünü ise 45'te Tunahan Ergül attı.

Aliağa ilçe stadında oynanan karşılaşmayı Halil Uysal, Oğuzhan Anıl, Osman Karatay üçlüsü yönetti. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan sarı siyahlılar karşılaşmaya stadı tıklım tıklım dolduran seyircisinin güçlü desteğini alarak başladı.

Maçtan dakikalar:

DK 7: Ceza alanı içerisine giren Quesi'nin arka direğe doğru yaptığı yerden düzgün vuruş kale direğinin içine çarparak ağlarla buluştu. (1-0)

DK 34: Rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı içerisine giren Okan Sarı, topu boştaki arkadaşı Billy'e çıkardı. Billy kendisi için kolay olanı yaptı ve skoru 2-0'a taşıdı.

DK 45: Serbest vuruşta topun başına geçen Tunahan Ergül'ün sert şutunu ilk hamlede karşılayan Emir Korubeyi, topu elinden kaçırınca top ağlarla buluştu.( 2-1)

Stat: Aliağa ilçe stadı

Hakemler: Halil Uysal, Oğuzhan Anıl, Osman Karatay

Aliağaspor FK: Emir Korubeyi, Yunushan Memişoğlu, Ömercan Aslan, Güray Kula, Aykut Geçmen, Arda Saltan, Ramazan Altıntepe (DK 71 İsa Taşdemir), Adem Hakan Ali Denizer (DK 84 Muhammed Enes Gök),Billy Auto Michael (DK 86 Muhammed Sak) Okan Sarı, Quesi Jonathan Weston

Gaziosmanpaşa: Armağan Vatanoğlu, Hüseyin Emre Kalfa, Oğuz Kaan Kıldacı, Emirhan Yavuz, Evren Kürkçü, Alpaslan Bağımsız, Kazım Birkan, Tunahan Ergül (DK 89 Mertcan Altuntaş), Samet Yükse(DK 45 Faruk Erekmen), Ömer Faruk Kalfa, Cüneyt Çarbuğa

Goller: DK 7 Quesi Jonathan Weston, DK 34 Billy Auto Michael (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: DK 71 Ramazan Altıntepe, DK 90 Arda Saltan, (Aliağaspor FK) - DK 68 Alpaslan Bağımsız, DK 74 Ömer Faruk Kalfa (Gaziosmanpaşa) - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:15 Kaynak: İHA

İstanbul, Gaziosmanpaşa, Spor
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