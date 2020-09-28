Aliağaspor FK: "Bölgesel Amatör Lig'de sezon en kısa zamanda başlamalı" - Son Dakika

Aliağaspor FK: "Bölgesel Amatör Lig'de sezon en kısa zamanda başlamalı"

Aliağaspor FK, 2020-2021 Bölgesel Amatör Lig sezonunun en kısa zamanda başlamasını istiyor.

Aliağaspor FK:

Aliağa spor FK, 2020-2021 Bölgesel Amatör Lig sezonunun en kısa zamanda başlamasını istiyor.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 23.09.2020 tarihli toplantısında, amatör maçların Ekim ayı sonuna kadar ertelenmesi ve bu tarihten sonra ilgili kurulların görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirme yapılması kararıyla ilgili BAL spor kulüplerinden görüş istedi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Aliağaspor FK da konfederasyonunun isteği üzerine Bölgesel Amatör Lig ve Yerel Lig'ler hakkında görüşlerini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada amatör sporun tüm branşlarında, profesyonel liglerde olduğu gibi gerekli koruyucu tedbirlerin alınarak 2020-2021 Bölgesel Amatör Lig sezonunun en kısa zamanda başlaması gerektiği dile getirildi.

"Bölgesel Amatör Lig sezonunun en kısa zamanda başlamasını talep ediyoruz"

Aliağaspor FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aliağa Futbol A.Ş. olarak toplumumuza sağlıklı bir nesil yetiştirmek adına önce sağlık diyerek, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğumuzu belirterek Türkiye Amatör Spor Kulüpler Konfederasyonu tarafından bize gönderilen yazıya istinaden, 2020-2021 Bölgesel Amatör Lig sezonunun en kısa zamanda başlamasını talep ediyoruz. Amatör futbol branşında faaliyet gösteren kulübümüz, müsabakaların başlayacağı tarih olarak çeşitli tarihlerden bahsedilmesi sebebiyle, aylar öncesinden transfer çalışmalarına başlamış, teknik ekip ve sporcularla anlaşma sağlamış ve belirsizlik nedeniyle de tüm yaş gruplarında da antrenmanlara başlamış bulunmaktayız. Bu süreç kulübümüz açısından oldukça zor ve çetin geçmektedir. Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projesi olan amatör sporun tüm branşlarında, profesyonel liglerde olduğu gibi gerekli koruyucu tedbirlerin alınarak müsabakaların en kısa zamanda başlatılmasını arzu etmekteyiz. TASKK'ın kulüplerden liglerin oynatılması hakkındaki görüş yazısını, kulübümüz adına liglerin oynatılmasını istediğimizi bildiren dilekçemizi ilgili birimlere göndermiş bulunmaktayız. Kararın en kısa zamanda verilerek ortada dolaşan bilgi kirliliğine son verilip liglerin oynatılması en büyük temennimizdir." - İZMİR

Aliağaspor FK: Bölgesel Amatör Lig'de sezon en kısa zamanda başlamalı

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Yönetim Kurulu, Amatör Lig, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aliağaspor FK: 'Bölgesel Amatör Lig'de sezon en kısa zamanda başlamalı' - Son Dakika Spor

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