Aliağaspor FK'dan Evinde Farklı Galibiyet - Son Dakika

Aliağaspor FK 5 - 0 Çiğli Belediyespor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 3. Haftasında sahasında Çiğli Belediyespor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 5-0 mağlup etti. Sarı siyahlılara 3 puanı getiren golleri 27 ve 48'de İlker Ataseven, 54'te Barış Tenşi, 89'da Abdullah Çınar kaydetti. 45+1'de ise Çiğli Belediyespor oyuncusu Egecan Çevir topu kendi ağlarına gönderdi. Aliağaspor FK bu sonuçla birlikte 9. Bölge 2. Grupta puanını 6'ya çıkararak zirve yarışını sürdürdü.

Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp başkanı Kamil Önal ile Aliağalı futbolseverler birlikte izledi. Karşılaşma iki takımın kontrollü oyunu ile başlasa da ev sahibi takım, taraftarının güçlü desteği ile 10'uncu dakikadan itibaren üstünlüğünü hissettirmeye başladı. Ev sahibi takım ilk yarıyı İlker Ataseven'in attığı gol ve Egecan Çevir'in kendi kalesine attığı golle 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü rakibine vermeyen sarı siyahlılar tempoyu artırdı.

İkinci yarının henüz başında 48. dakikada ilk golün sahibi İlker Ataseven farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. 54'te Barış Tenşi, 89'da ise Abdullah Çınar attıkları gollerle farkı 5'e çıkardı. Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan sarı siyahlılar galibiyet sevincini taraftarı ile birlikte yaşadı. Futbolcuları tribün önüne çağıran taraftarlar, futbolculara üçlü çektirdi.

ALİAĞASPOR FK TEKNİK SORUMLUSU HAKAN ŞAPÇI: "PROFESYONEL LİGE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, şunları söyledi: "Evimizdeki galibiyetlere devam ediyoruz. Geçen hafta aldığımız mağlubiyet bizi çok üzmüştü. Bir an önce sahaya çıkarak aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyorduk. İlk yarıda skor üstünlüğünü ele alarak ikinci yarıda keyifli bir futbol oynadık. Maçlarımızın tamamını kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile profesyonel lige çıkacağımıza inanıyoruz"

ALİAĞASPOR FK 5 - 0 ÇİĞLİ BELEDİYESPOR

HAKEMLER: İsmail Hakkı Pekbilgin, Tolga Okumuş, Mert Şahin, Rıdvan Altıntaş

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Levent Aktuğ, Alper Sürücü, Bilal Hallaçlar, Hakan Çakır, Barış Tenşi (Dk 74 Sergen Ekinci), Timurcan Gök (Dk 83 Abdullah Altıntaş), Murat Arslan (Dk 74 Abdullah Çınar), Furkan Yıldırım, İlker Ataseven (Dk 74 Ali Şentürk), Tayfur Emre Yılmaz (Dk 46 Batuhan Doğrukıran)

ÇİĞLİ BELEDİYESPOR: Uğur Köprülü, Oğuz Yıldız (Dk 46 Özenç Akdağ), Halil Yekta Kondu, Atakan Doğanay (Dk 46 Çağrı Buğra Dişsiz), Orkun Kaan Ergen, Kerim Aydın, Doğaç Akun (Dk 46 Kaan Yavuzcan), Batuhan Altın, Bartu Umut (Dk 67 Doğukan Can), Egecan Çevir (Dk 56 İzzet Enes Topuz), Taner Çapakçur

SARI KARTLAR: Dk 34 Timurcan Gök (Aliağaspor FK) - Dk 18 Taner Çapakçur, Dk 28 Kerim Aydın (Çiğli Belediyespor)

GOLLER: Dk 27-48 İlker Ataseven, Dk 54 Barış Tenşi, Dk 89 Abdullah Çınar (Aliağaspor FK) - Dk 45+1 Egecan Çevir (KK - Çiğli Belediyespor)