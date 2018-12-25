Son Dakika Haberleri: Aliağaspor Fk'nın Yıldızları Altyapı Oyuncularıyla Söyleşide Buluştu

Aliağaspor Fk'nın Yıldızları Altyapı Oyuncularıyla Söyleşide Buluştu

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) ilk yarısını lider olarak kapatan Aliağaspor'un başarılı oyuncuları, Aliağa Belediyesi Futbol Okulları'nda eğitim gören ve Aliağaspor FK'nın altyapısında forma giyen futbolcularıyla söyleşide buluştu.

Aliağaspor Fk'nın Yıldızları Altyapı Oyuncularıyla Söyleşide Buluştu, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) ilk yarısını lider olarak kapatan Aliağaspor'un başarılı oyuncuları, Aliağa Belediyesi Futbol Okulları'nda eğitim gören ve Aliağaspor FK'nın altyapısında forma giyen futbolcularıyla söyleşide buluştu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) ilk yarısını 30 puanla lider tamamlayan Aliağaspor'un başarılı oyuncuları, Aliağaspor FK'nın altyapısında forma giyen futbolcularla söyleşide bir araya geldi. Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye; Aliağaspor'un tecrübeli savunmacıları Güray Kula, Bülent Tek, hücum oyuncuları Quesi Jonathan Weston ile Billy Auto Michael konuşmacı olarak katıldı. 8-14 yaş grubu altyapı futbolcularına yönelik düzenlenen söyleşiye, aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Aliağaspor FK Takım Sorumlusu Bilal Özkurt, Teknik Sorumlu Polat Çetin, yardımcı antrenörler Yusuf Küçükakyüz, Serkan Ençetin, Sadullah Eraslan ile alt yapı antrenörleri Murat Topal, Alper Peker, Zeki Uyar, Tamer Çetin, Mert Macit de söyleşide dinleyiciler arasında yer aldı.

Yaklaşık iki saat süren söyleşide; Güray Kula, Bülent Tek, Billy Auto Michael ve Quesı Jonathan Weston alt yapı oyuncularıyla tecrübelerini paylaştı. Söyleşide futbolculara tek tek sorular yönelten geleceğin yıldızları, sordukları sorularla zaman zaman ağabeylerine zor anlar yaşattı. Oyuncuların, ileride kendileri gibi futbolcu olmak isteyen küçüklere en büyük tavsiyesi ise "Çok çalışmalısınız" oldu.

Futbola Aliağaspor'da başladığını belirten tecrübeli oyuncu Güray Kula, "Futbolculuk benim için çok özel ve güzel bir oyun. Bende farklı duygular barındıran bir spor. İnşallah hepiniz bu duyguları yaşarsınız" dedi.

Aliağa Belediyesi Futbol Okulları'nda eğitim gören bir öğrencinin Trinidad ve Tobagolu oyuncu Quesi'ye yönelttiği, "Sizi ilk kim keşfetti" sorusuna ise Quesi, "Beni Polat hoca keşfetti" diyerek yanıt verdi. Geleceğin yıldızları söyleşi sonunda futbolcular ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:14 Kaynak: İHA

Futbol, Aliağa Belediyesi, Spor
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