Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı

Şarkıcı Alişan'ın 42 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, bir süredir yoğun bakımda mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü. Tektaş'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğarken, cenazede gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ancak Akalın, cenazeye katılmadı. Şarkıcının yerine eşi Okan Kurt, Tektaş ailesine destek oldu.

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan ve Murat Kurşun gibi sanat dünyasından ünlü isimler de Alişan'ı yalnız bırakmadı.

GÖZLER DEMET AKALIN'I ARADI

Ama gözler Alişan'ın yakın arkadaşı olan ve son bir senedir birlikte program yaptığı Demet Akalın'ı aradı. Hayat arkadaşı Okan Kurt'un cenazeye katılırken, Demet Akalın'ın katılmaması dikkat çekti.

GÜNEŞ ALERJİSİ OLDU

Yakın arkadaşının en acı gününde yanında olamayan Akalın'ın iki gün önce güneş alerjisi olduğu ve bu sebeple cenazeye katılmadığı iddia edildi. Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı ancak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Twitter hesabından Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda, "Rabbim ailesine sabır versin olmadı uyanmak istemedi.. gitti" ifadelerine yer verdi.

KIRMIZIGÜL VE ÖZCAN DENİZ DE KATILMADI

Ayrıca Alişan'ın yıllarca aynı yapım şirketinde çalıştığı ve uzun süre yan yana olduğu Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz'in de katılmaması dikkat çekti. Kırmızıgül'ün Tektaş'ın hayatını kaybetmesinin hemen ardından hastaneye gittiği öğrenildi. Deniz ise sosyal medya hesaplarından başsağlığı diledi.