Alışveriş Merkezinde Bıçaklı Kavga: İki Çocuk Tutuklandı

19.01.2026 20:10
Ankara'da kız arkadaş meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada iki çocuk tutuklandı, biri serbest.

ANKARA'da bir alışveriş merkezinde M.E.B.'nin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan D.Ç. ve Ö.F.D. isimli çocuklar tutuklandı, M.U. isimli çocuk ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 18.15 sıralarında Etimesgut ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük 2 grup arasında 'kız arkadaş' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kesici aletin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında D.Ç., kesici aletle M.E.B.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Darp ve kesici alet sebebiyle yaralanan M.E.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. AVM'de endişe yaratan olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Polis ekipleri, kesici aletle M.E.B.'ye saldıran D.Ç. ve olaya karıştığı belirlenen M.U. ile Ö.F.D. isimli çocukları yakaladı. Olaya karışan 3 çocuk emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. D.Ç. ve Ö.F.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.U. adli kontrolle serbest bırakıldı.

