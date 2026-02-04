Aliyev ve Paşinyan'a "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü" verildi - Son Dakika
Aliyev ve Paşinyan'a "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü" verildi

04.02.2026 17:32
ABU Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış sürecine katkıları dolayısıyla "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü"ne layık görüldü.

ABU Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış sürecine katkıları dolayısıyla "2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü"ne layık görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ödül törenine, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da katıldı.

Törende, Aliyev ve Paşinyan'a Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan barış sürecine katkıları dolayısıyla 2026 Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü takdim edildi.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın video mesajları da gösterildi.

Aliyev, törende yaptığı konuşmada, Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü'nü almaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışın sadece iki ülke için değil, daha geniş bölge için de önemli olduğunu vurgulayan Aliyev, "30 yıldan fazla bir süre savaş halindeydik. Şimdi altı aydır barış içinde yaşıyoruz. Barış içinde yaşamayı öğreniyoruz. Barış içinde yaşamayı öğrenmek, özel bir duygu. Bağımsızlığımızı kazandığımızdan beri hiç barış içinde yaşamadık. ve bunu hızla öğreniyoruz." dedi.

Aliyev, bir zamanlar savaş halinde olan ülkeler olarak bugün işbirliğine başladıklarını ve ticari ilişkileri geliştirdiklerini söyleyerek, "Azerbaycan ve Ermenistan örneği savaş halinde bulunan ülkeler tarafından öğrenilmeli ve yol haritası olarak kabul edilmelidir. Bizim örneğimiz, uzun süren çatışmalara rağmen barışın mümkün olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Paşinyan'dan "Her şey geçmişte kaldı" vurgusu

Paşinyan da Azerbaycan ile Ermenistan arasında son aylarda yaşananları "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve çatışmaların artık geçmişte kaldığını söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barışı sağlayarak iki halkın insanlarının sıkıntılarına da son verdiklerini ifade eden Paşinyan, "Bu ödül bugün liderlere veriliyor fakat aslında halklarımıza verilen ödüldür. Bu ödül her bir Azerbaycanlının ve Ermenistanlınındır. Her şey geçmişte kaldı. Halklarımızın barış ve huzuru adına attığımız adımları artırıyoruz. Barış herkese gereklidir." ifadelerini kullandı.

Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü

Zayed İnsan Kardeşliği Ödülü, 2019'da Abu Dabi'de imzalanan İnsan Kardeşliği Belgesi'nden ilham alınarak oluşturuldu. Ödül, adını BAE'nin kurucu lideri Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'dan alıyor.

Her yıl, barış, hoşgörü, birlikte yaşama kültürü ve insani dayanışmaya küresel ölçekte katkı sunan kişi, kurum veya liderlere verilen ödül, dinler, kültürler ve milletler arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA

