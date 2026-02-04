Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de Görüştü

Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi\'de Görüştü
04.02.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, ticaret ve barış için işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Abu Dabi'de bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İki liderin, toplumlarının barışın somut faydalarını sahada görmeye başladığını kaydettiği açıklamada, "Taraflar, ikili ticaretin başlamasından, Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının devam etmesinden ve üçüncü ülkelerden gelen tahıl ve diğer malların Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a transit geçişinin sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi" denildi.

Ticaret ve ekonomik iş birliğini genişletmek için yeni fırsatların araştırılması konusunda mutabık kalındığının ifade edildiği açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın, 'Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası' (TRIPP) ve diğer bağlantı projelerinin hayata geçirilmesini müzakere ettikleri bildirildi.

Ayrıca sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerini olumlu karşılayan liderlerin, güven artırıcı önlemlerin genişletilmesi ve normalleşme sürecine destek amacıyla temasların sürdürülmesi konusunda anlaştığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Azerbaycan, Ermenistan, Diplomasi, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız
İran’da 4.3 büyüklüğünde deprem İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem

12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:43:16. #7.11#
SON DAKİKA: Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi'de Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.