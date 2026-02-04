Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi\'de Görüştü

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Abu Dabi'de bir görüşme gerçekleştirdi. Liderlerin görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Washington Barış Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İki liderin, toplumlarının barışın somut faydalarını sahada görmeye başladığını kaydettiği açıklamada, "Taraflar, ikili ticaretin başlamasından, Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının devam etmesinden ve üçüncü ülkelerden gelen tahıl ve diğer malların Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a transit geçişinin sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi" denildi.

Ticaret ve ekonomik iş birliğini genişletmek için yeni fırsatların araştırılması konusunda mutabık kalındığının ifade edildiği açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın, 'Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası' (TRIPP) ve diğer bağlantı projelerinin hayata geçirilmesini müzakere ettikleri bildirildi.

Ayrıca sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerini olumlu karşılayan liderlerin, güven artırıcı önlemlerin genişletilmesi ve normalleşme sürecine destek amacıyla temasların sürdürülmesi konusunda anlaştığı aktarıldı.