Aliyev ve Pezeşkiyan\'dan Telefon Görüşmesi

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, telefonda görüştüğü bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, bölgedeki gelişmelerden endişe duyduklarını belirterek, Azerbaycan'ın gerginliğin azaltılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Aliyev görüşmede, sorunların müzakere ve uzlaşı yoluyla çözülmesinden yana olduklarını da kaydetti. Pezeşkiyan ise Aliyev'e yapıcı tutumu dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede liderlerin, Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin, dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilkeleri üzerine kurulduğunu yeniden teyit ettiği aktarıldı. Ayrıca tarafların, iki ülke arasında gelecekte atılacak ortak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduğu da ifade edildi.