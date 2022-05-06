Alkol alıp araçların lastiklerini kestiler - Son Dakika
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Alkol alıp araçların lastiklerini kestiler

06.05.2022 14:37
Alkol alıp araçların lastiklerini kestiler

Denizli'nin Çivril ilçesinde alkol alan 16 yaşlarındaki 3 çocuk, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerini keserek 30 bin TL zarara yol açtı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde alkol alan 16 yaşlarındaki 3 çocuk, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerini keserek 30 bin TL zarara yol açtı.

Çivril ilçesine bağlı Çayır ve Kızılcasöğüt Mahallelerinde meydana gelen olayda; 16 yaşlarında olan 3 çocuk, iddiaya göre aldıkları alkolün etkisi sonrası park halindeki araçların lastiklerini kesmeye başladı. Sokak boyu lastiklerin kesilmesinin ardından sürücüler, çocukları suçüstü yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çocukları ifadesini almak üzere karakola götürdü. Durum karşısında mağdur olan sürücüler yaklaşık 30 bin lira zararları olduğunu belirtirken, çocuklar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Alkol alıp araçların lastiklerini kestiler
Alkol alıp araçların lastiklerini kestiler
Alkol alıp araçların lastiklerini kestiler

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Kızılcasöğüt, Türk Lirası, Denizli, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol alıp araçların lastiklerini kestiler - Son Dakika


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