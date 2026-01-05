Alkollü futbolcu genç kızı ezdi - Son Dakika
05.01.2026 12:23  Güncelleme: 13:23
Samsun Atakum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 18 yaşındaki Medine Nur A. ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Faruk Topçu'nun, Atakum Belediyespor'da futbolcu olduğu ve 0.97 promil alkollü çıktığı tespit edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Medine Nur A. (18) ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Faruk T. (30), 0.97 promil alkollü çıktı.

GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Atakum Belediyespor'da futbolcu olduğu öğrenilen Faruk T.'nin kullandığı 55 AOZ 495 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Medine Nur A.'ya çarptı. Kazada Medine Nur A. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Medine Nur. A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis, sürücü Faruk T.'yi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

