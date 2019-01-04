Alkollü İki Şahsın Hacivat-Karagöz Heykeliyle Tokalaşması Dikkat Çekti
57 dakika önce
Manisa'da Şehzadeler Belediyesince yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı giren ve alkollü oldukları düşünülen iki şahsın parkta bulunan heykellerle oynaması güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Manisa
'da Şehzadeler
Belediyesince yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı giren ve alkollü oldukları düşünülen iki şahsın parkta bulunan heykellerle oynaması güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Şahısların Hacivat-Karagöz heykeliyle tokalaşıp selamlaşması da dikkat çekti.
Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Şehzadeler Belediyesince eski Sümerbank
arazisi üzerine yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı gizlice giren iki alkollü şahıs "Masal Park" alanında bulunan alandaki heykellere yöneldi. Heykellerle selfie çekilen şahıslar bir süre kendi aralarında sohbet ettikten sonra başka bir alandaki heykellere yöneldi. Alkollü şüphelilerin karşılıklı olarak duran Hacivat-Karagöz heykeliyle tokalaşıp selamlaşması dikkat çekti. Yaşanan ilginç anlar parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Parkta ufak çapta maddi zarar veren şahıslar, polis ekiplerince aranıyor. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:02 Kaynak: İHA
Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı
Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü