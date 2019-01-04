Son Dakika Haberleri: Alkollü İki Şahsın Hacivat-Karagöz Heykeliyle Tokalaşması Dikkat Çekti

Alkollü İki Şahsın Hacivat-Karagöz Heykeliyle Tokalaşması Dikkat Çekti

57 dakika önce

Manisa'da Şehzadeler Belediyesince yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı giren ve alkollü oldukları düşünülen iki şahsın parkta bulunan heykellerle oynaması güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Alkollü İki Şahsın Hacivat-Karagöz Heykeliyle Tokalaşması Dikkat Çekti, System.String[]
Manisa'da Şehzadeler Belediyesince yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı giren ve alkollü oldukları düşünülen iki şahsın parkta bulunan heykellerle oynaması güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Şahısların Hacivat-Karagöz heykeliyle tokalaşıp selamlaşması da dikkat çekti.

Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Şehzadeler Belediyesince eski Sümerbank arazisi üzerine yapılan Şehzadeler Park'a gece yarısı gizlice giren iki alkollü şahıs "Masal Park" alanında bulunan alandaki heykellere yöneldi. Heykellerle selfie çekilen şahıslar bir süre kendi aralarında sohbet ettikten sonra başka bir alandaki heykellere yöneldi. Alkollü şüphelilerin karşılıklı olarak duran Hacivat-Karagöz heykeliyle tokalaşıp selamlaşması dikkat çekti. Yaşanan ilginç anlar parkta bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Parkta ufak çapta maddi zarar veren şahıslar, polis ekiplerince aranıyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:02 Kaynak: İHA

Sümerbank, Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa
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