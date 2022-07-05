Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı bir birine kattı - Son Dakika
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Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı bir birine kattı

05.07.2022 00:58
Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı bir birine kattı

Bursa'da çocuğun da içinde bulunduğu araçla 2 otomobile çarpıp kilometrelerce kaçan alkollü kadın sürücüyü mahalleli 2 kilometre kovalayarak yakaladı.

Bursa'da çocuğun da içinde bulunduğu araçla 2 otomobile çarpıp kilometrelerce kaçan alkollü kadın sürücüyü mahalleli 2 kilometre kovalayarak yakaladı. Kadın sürücünün hasarlı aracıyla seyir etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. 2.25 promil alkollü çıkan ve daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenilen kadının polisler ve mahalleli ile diyalogları izleyenleri güldürdü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Maksem Meydanı'nda gerçekleşti. Yanında çocuğu ve arkadaşıyla alkollü araç kullanan S.T, Mollaarap Mahallesi'nde 2 araca çarparak hurdaya çevirdi. Mahallelinin dur ikazına aldırış etmeyen alkollü kadın kazanın ardından kaçmaya başladı. Araçlarına çarpıp kaçan sürücünün peşine düşen mahalleli 2 kilometrelik kovalamacının ardından kadının aracının önünü keserek durdurmaya başardı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde 2 araca çarpıp kaçan kadının 2.25 promil alkollü olduğunu gördü. Yapılan alkol kontrolünün ardından alkollü bayan polislere aracını kaptırmamak için büyük mücadele verdi. Kadın sürücü polis ekiplerine araçları çarpmadığını söyledi. Kadının yalanını ise güvenlik kameralarını izleyen polis ortaya çıkarttı. Alkollü S.T aracına çarptığı mahalleli vatandaşlarla da sık sık tartıştığı görüldü. Ehliyetini daha önce kaptırdığı öğrenilen alkollü sürücünün aracı bağlanarak emniyet otoparkına götürüldü. Alkollü kadınla mahalleli arasında zaman zaman çıkan tartışmada kahkahalar havada uçuştu - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu Bursa'da 5 gündür haber alınamayan ve kayıp ilanlarıyla aranan 16 yaşındaki Merve, parkta otururken bulundu Alkollü kadın sürücü, içinde çocuk olan aracı kullanarak kaza yaptı! Alkollü kadın sürücü, içinde çocuk olan aracı kullanarak kaza yaptı!
Kaynak: İHA

Osmangazi, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı bir birine kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü kadın sürücü oğlunun yanında alkollü araç kullandı, ortalığı bir birine kattı - Son Dakika
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