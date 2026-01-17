Alkollü Motosikletli Kaçışa 60 Bin TL Ceza - Son Dakika
Alkollü Motosikletli Kaçışa 60 Bin TL Ceza

Alkollü Motosikletli Kaçışa 60 Bin TL Ceza
17.01.2026 13:03
Manavgat'ta alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 60 bin TL ceza aldı, kaçış anı kameralarda.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletli trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne yaklaşık 60 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Yukarı Pazarcı Mahallesi Kordon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli trafik polislerinin (Şahin) dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Şahin ekiplerinin takibi sonucu kaçan sürücü, 4075 Sokak üzerinde Manavgat Lisesi'nin giriş kapısı yakınlarında yakalandı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin bulunmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsüne; sürücü belgesiz ve alkollü motosiklet kullanmak, dur ihtarına uymamak, yaya kaldırımına çıkmak, kask takmamak ve motosikletin plakasını takmamak suçlarından toplamda yaklaşık 60 bin TL para cezası uygulandı.

Sürücünün kaçma ve motosikletli ekibin kovalama anları güvenlik kamerasına yansıdı - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Manavgat, Güvenlik, 3-sayfa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Alkollü Motosikletli Kaçışa 60 Bin TL Ceza - Son Dakika

SON DAKİKA: Alkollü Motosikletli Kaçışa 60 Bin TL Ceza - Son Dakika
