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Alkollü sürücü dehşet saçtı

18 dakika önce

Erzurum'da alkollü bir sürücü kamyonetle kaygan yolda refüje vurarak takla attı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı, System.String[]
Erzurum'da alkollü bir sürücü kamyonetle kaygan yolda refüje vurarak takla attı. Araç içerisinde ki 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay saat 23: 00 sıralarında Üniversite Kavşağında gerçekleşti. Erzurum istikametinden Ilıca istikametine seyreden 25 LC 342 plakalı beyaz kamyonetin şoförü B.Ç. ( 58) alkol aldıktan sonra yola çıktı. Kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce yol kenarında bulunan refüje ardından ağaca vurarak takla attı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan B.K.(16),Ş.K.(13), ve P.B.A.(17) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine şoför B.Ç. ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgilere göre yaralılardan B.K.'nin durumu ciddiyetini koruyor 3 kez kalp masajı ile hayata döndürülen genç kız yaşam mücadelesi veriyor. Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğunu öğrenildi.

Olay sonrası yapılan alkol testinde sürücü B.Ç. 132 Promil alkollü çıkarken polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:11 Kaynak: İHA
Erzurum, Araç, 3. Sayfa
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