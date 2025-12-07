Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Ruhsatsız Tabancayla Yakalandı - Son Dakika
Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Ruhsatsız Tabancayla Yakalandı

07.12.2025 14:29
Kütahya'da alkollü sürücü A.T., kaza sonrası ruhsatsız tabancayla ormanda yakalandı.

KÜTAHYA'da kullandığı otomobille önünde giden otomobile çarpan alkollü A.T., kazanın ardından üzerindeki ruhsatsız tabancayı ormana saklarken yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir kara yolu 16'ncı kilometresinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 34 FDA 529 plakalı otomobil, önünde giden F.Y.A. yönetimindeki 63 DR 400 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen bölge trafik ekiplerini gören sürücü A.T., ağaçlık alana kaçtı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde A.T., ruhsatsız tabancayı saklamaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan A.T.'nin 0,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
