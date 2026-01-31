Alkollü Sürücü Kazada 2 Yaralı - Son Dakika
Alkollü Sürücü Kazada 2 Yaralı

Alkollü Sürücü Kazada 2 Yaralı
31.01.2026 21:59
Muğla'da alkollü sürücü Yasin Yayla'nın otomobili, motosikletle çarpıştı; 2 kişi ağır yaralandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 2 kişinin ağır yaralandı. 1.48 promil alkollü olduğu tespit edilip, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Avukat Yasin Yayla, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki 48 ACV 983 plakalı otomobil, Sertaç Yılmaz'ın kontrolündeki 48 AHY 342 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Yılmaz ile beraberindeki Feriha Katan, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Katan'ın elmacık kemiği ve çenesinde kırıklar oluştuğu, Sertaç Yılmaz'ın ise dalak yırtılması nedeniyle ameliyata alındığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

1.48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsü Yasin Yayla'nın 1.48 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hazırlanan ilk tutanakta Yayla'nın sola dönüş kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsünün ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Avukat olduğu öğrenilen sürücü Yayla, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yayla, çıkarıldığı Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Kazada 2 Yaralı - Son Dakika

22:06
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
18:43
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kazada 2 Yaralı - Son Dakika
