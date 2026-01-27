Alkollü Sürücü, Polisi Kandırmaya Çalıştı - Son Dakika
Alkollü Sürücü, Polisi Kandırmaya Çalıştı

27.01.2026 01:58
Çorlu'da alkollü sürücü, ağabeyinin direksiyonda olduğunu iddia etti ancak cezadan kurtulamadı.

Tekirdağ Çorlu'da çevirmeye giren alkollü sürücünün uyanıklığı polise sökmedi. Alkolmetreyi 5'inci denemede üfleyebilen sürücü, direksiyonda ağabeyinin olduğunu iddia etse de polisten ceza yemekten kurtulamadı.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, alkollü sürücülere taviz vermiyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada bir otomobil durduruldu. Trafik polisinin sürücü olarak değerlendirdiği şahıs, arabayı kendisinin kullanmadığını ağabeyinin kullandığını iddia etti. Alkolmetreye 4 kez yeterli nefesi veremeyen sürücü, polisin uğraşı sonucu 5. üflemede alkol testinden geçti. Sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı tespit edildi.

"Denetimim var yakarsınız"

Sürücü, "Direksiyonda ben yoktum, ağabeyim vardı. Benim zaten bir denetimim var, denetimimi yakarsınız" diyerek dakikalarca ısrar etse de polisten ceza yemekten kurtulamadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

