Son Dakika Haberleri: Alman Adalet Bakanından İltica Yasasının Sertleştirilmesine İtiraz

Alman Adalet Bakanından İltica Yasasının Sertleştirilmesine İtiraz

47 dakika önce

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Alman hükümetinin geçen yasama döneminde iltica yasası gibi düzenlemeleri sıkılaştırıldığını, bu yasaların şimdi tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Alman Adalet Bakanından İltica Yasasının Sertleştirilmesine İtiraz, System.String[]
Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Alman hükümetinin geçen yasama döneminde iltica yasası gibi düzenlemeleri sıkılaştırıldığını, bu yasaların şimdi tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sosyal Demokrat Parti tarafından (SPD) Avrupa Parlamentosu seçiminde liste başı adayı gösterilen Barley, Almanya'da iltica yasasını daha da sertleştirmek isteyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in talebine karşı çıktı.

Barley, Welt gazetesine verdiği röportajda, yasaları sürekli kapsamlı şekilde sertleştirmenin iyileştirici etkisi olmayacağını vurguladı.


"Geçen yasama döneminde iltica yasası gibi mevcut düzenlemeleri önemli noktalarda iyileştirdik ve sıkılaştırdık. Şimdi bunları tutarlı şekilde uygulamak lazım." ifadesini kullanan Barley, Seehofer'in getireceği önerileri çok iyi şekilde inceleyeceğinin altını çizdi.


Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu'nun iç politika sözcüsü Irene Mihalic de iltica yasalarının sertleştirilmesine karşı çıkarak, "Hukuk devletinin suç olaylarına cevabı ceza hukukudur." değerlendirmesinde bulundu.

Mihalic, her olaydan sonra yasaların değiştirilemeyeceğini kaydetti.

Seehofer, bir ay önce yaptığı açıklamada, iltica talebi reddedilenlerin, özellikle de suç işleyenlerin sınır dışı edilmesi için tüm imkanların kullanılmasını gerektiğini belirterek, "Bir kişi sınır dışı edilecekse, ortadan kaybolmaması için onu gözaltına almamız lazım." yorumunda bulunmuştu.

İltica yasasının daha da sertleştirilmesini isteyen Seehofer, bu konuda hükümete öneriler sunacağını dile getirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:37 Kaynak: AA

Dünya
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