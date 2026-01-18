Alman Askerler Grönland'dan Döndü - Son Dakika
Alman Askerler Grönland'dan Döndü

18.01.2026 21:49
Alman askerler, Grönland'da önemli veri toplayarak NATO güvenliğini güçlendirmek için döndü.

HABER: İlhan BABA

(BERLİN) - Alman askerler, ABD Başkanı Donald Trump'ın satın almak istediği Grönland'da keşif yaparak ülkelerine döndü. Almanya Savunma Bakanlığı, askerlerin görev süresince "önemli veriler" topladığını ve bu bilgiler ışığında Kuzey Atlantik ve Arktik bölgesindeki güvenliğin güçlendirilmesi için NATO ortaklarıyla olası adımların değerlendirileceğini açıkladı.

Grönland'da askeri keşif görevi yapan 15 Alman asker, görevlerini tamamlayarak ülkeye döndü. Operasyonel komuta sözcüsü, askerlerin sivil bir uçakla Kopenhag üzerinden geri döndüğünü bildirdi. Başlangıçta 15–17 Ocak tarihleri arasında planlanan görevin bir günlük uzatma ile 18 Ocak'a kadar sürmesi öngörülmüştü. Ancak Danimarka'nın Kangilinnguit üssündeki keşif turu, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bu sebeple askerler pazar öğleden sonra döndü.

Almanya Savunma Bakanlığı, askerlerin görev süresince "önemli veriler" topladığını ve bu bilgiler ışığında Kuzey Atlantik ve Arktik bölgesindeki güvenliğin güçlendirilmesi için NATO ortaklarıyla olası adımların değerlendirileceğini açıkladı.

Grönland, büyük ölçüde özerk bir yapıya sahip olmakla birlikte Danimarka'ya bağlı bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, adayı kendi ülkesi için stratejik bir öneme sahip olarak gördüğünü defalarca belirtmiş, Avrupa'daki NATO müttefikleri ise bu planlara karşı çıkmıştı. Trump, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin Danimarka'nın davetiyle gönderdiği askerler hakkında "bilinmeyen amaçlarla görev yapıyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

Grönland, Politika, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Askerler Grönland'dan Döndü

21:55
SON DAKİKA: Alman Askerler Grönland'dan Döndü - Son Dakika
