Son Dakika Haberleri: Alman Düşünce Kuruluşları, Ülkenin Büyüme Tahminini Düşürdü

Alman Düşünce Kuruluşları, Ülkenin Büyüme Tahminini Düşürdü

39 dakika önce

Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, ülkede bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini, Brexit ve küresel politik risklerin artmasından dolayı düşürerek yüzde 1,9'dan 0,8'ye revize etti.

Alman Düşünce Kuruluşları, Ülkenin Büyüme Tahminini Düşürdü, System.String[]
Almanya'nın önde gelen beş ekonomik düşünce kuruluşu, ülkede bu yıla ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini, Brexit ve küresel politik risklerin artmasından dolayı düşürerek yüzde 1,9'dan 0,8'ye revize etti.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomik düşünce kuruluşu ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2019-2020'yi kapsayan büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. Beş ekonomik düşünce kuruluşundan yapılan ortak açıklamaya göre, bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme tahmini yüzde 1,9'dan 0,8'ye düşürüldü, 2020 büyüme beklentisi ise yüzde 1,8'de sabit bırakıldı.

Ekonomik büyümenin ivme kaybetmesine rağmen istihdam edilen kişi sayısının gelecek yıl 45 milyon 300 binden, önümüzdeki yıl 45 milyon 500 bine yükseleceğini öngören beş düşünce kuruluşu, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsizliğin yüzde 4,6'a gerileyeceği, yıllık enflasyonun da bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yılda yüzde 1,8'e yükseleceği tahmininde bulundu.

Ortak açıklamada, İngiltere'nin AB'den herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılması durumunda, Almanya ekonomisi için yapılan bu büyüme tahminlerinin önemli ölçüde aşağı yönlü olacağı uyarısı da yaptı.

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü IWH) Başkan Yardımcısı Oliver Holtemöller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin uzun vadeli büyümesinin sona erdiğini belirterek, ülke ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin düşük kaldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:25 Kaynak: AA

Almanya, Güncel
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