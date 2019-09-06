Alman firmaya muhalifleri izlemek için Türkiye'ye casus yazılım satma soruşturması

Almanya savcılığı Bavyera'da bir şirketin Türk hükümetine muhalifleri izleyebilmesi için casus yazılımlar sattığı iddiasını soruşturuyor.







Münih'teki savcılar perşembe günü yaptıkları açıklamada bazı Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ve Avrupa Anayasal İnsan Hakları Merkezi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine FinFisher adlı firma ile ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.