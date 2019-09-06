Son Dakika Haberleri: Alman firmaya muhalifleri izlemek için Türkiye'ye casus yazılım satma soruşturması
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Alman firmaya muhalifleri izlemek için Türkiye'ye casus yazılım satma soruşturması

34 dakika önce

Almanya savcılığı Bavyera'da bir şirketin Türk hükümetine muhalifleri izleyebilmesi için casus yazılımlar sattığı iddiasını soruşturuyor.

Alman firmaya muhalifleri izlemek için Türkiye'ye casus yazılım satma soruşturması, System.String[]

Almanya savcılığı Bavyera'da bir şirketin Türk hükümetine muhalifleri izleyebilmesi için casus yazılımlar sattığı iddiasını soruşturuyor.



Münih'teki savcılar perşembe günü yaptıkları açıklamada bazı Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ve Avrupa Anayasal İnsan Hakları Merkezi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine FinFisher adlı firma ile ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

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Almanya, Bavyera, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:30 
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