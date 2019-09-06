Alman firmaya muhalifleri izlemek için Türkiye'ye casus yazılım satma soruşturması
34 dakika önce
Almanya savcılığı Bavyera'da bir şirketin Türk hükümetine muhalifleri izleyebilmesi için casus yazılımlar sattığı iddiasını soruşturuyor.
Almanya savcılığı Bavyera'da bir şirketin Türk hükümetine muhalifleri izleyebilmesi için casus yazılımlar sattığı iddiasını soruşturuyor.
Münih'teki savcılar perşembe günü yaptıkları açıklamada bazı Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ve Avrupa Anayasal İnsan Hakları Merkezi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından gelen şikayetler üzerine FinFisher adlı firma ile ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:30
Almanya'ya en çok sığınma başvurusunda bulunanlar, Suriyeliler ve Türkler oldu 73 yaşında anne olan kadın, kocasından gelen haberle sarsıldı Filipinler'de bir kadın, 6 günlük bebeği el çantasında ABD'ye kaçırmak isterken yakalandı Kocasını boğarak öldürdükten sonra kafasını ve cinsel organını kesen kadın tutuklandı