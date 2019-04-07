Son Dakika Haberleri: Alman Turist Tatil Yaptığı Otel Odasında Ölü Bulundu

Alman Turist Tatil Yaptığı Otel Odasında Ölü Bulundu

49 dakika önce

Manavgat'ta tatil yapmakta olan Alman turist, odasında ölü bulundu.

Alman Turist Tatil Yaptığı Otel Odasında Ölü Bulundu, System.String[]
Manavgat'ta tatil yapmakta olan Alman turist, odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini geçirmekte olan 67 yaşındaki Alman vatandaşı Beatrix Gross, otel personeli tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Alman turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Beatrix Gross'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:41 Kaynak: İHA

Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı Üzerine Televizyon Düşen Minik Kamil Efe, Hayatını Kaybetti Gözü Dönmüş Zanlı, Kız Kardeşini Öldürüp Anne ve Babasını Yaraladı Bar İşletmecisi Yanında Çalışan Genci Sokak Ortasında Döverek Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:30:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Turist Tatil Yaptığı Otel Odasında Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]