Son Dakika Haberleri: Alman ve Türk golfçülerden çekişmeli turnuva
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Alman ve Türk golfçülerden çekişmeli turnuva

2 saat önce

ALMANYA'nın Münih kenti yakınlarındaki Dachau'da 30 yıldır faaliyet gösteren Autohaus Nur tarafından düzenlenen golf turnuvasına Almanya ve Türkiye'den 100 golfçü katıldı.

Alman ve Türk golfçülerden çekişmeli turnuva, System.String[]
ALMANYA'nın Münih kenti yakınlarındaki Dachau'da 30 yıldır faaliyet gösteren Autohaus Nur tarafından düzenlenen golf turnuvasına Almanya ve Türkiye'den 100 golfçü katıldı. Eschenried Golf Kulübü sahasında gerçekleşen ve oldukça çekişmeli geçen turnuvada, tüm kategorilerin ortalamasında birinciliği Simon Hainsworth alırken, turnuvaya Türkiye'den katılan İskender Horasan üçüncü oldu.

Tüm kategorilerin ortalamasında birinci olan Simon Hainsworth ve turnuvanın en genç yarışmacısı 14 yaşındaki Nikolai İvanov büyük beğeni topladı.

EN GENÇ YARIŞMACI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Turnuvanın en genç yarışmacısı olan 14 yaşındaki Nikolai İvanov, B Kategorisi'nde birinci olarak büyük beğeni topladı.

Dereceye girenlere ödüllerini veren Nurdoğan Özcan, yüksek katılımdan dolayı herkese teşekkür ederek, turnuvanın geleneksel hale getirileceğini söyledi. Turnuvaya katılan amatör lig Türk golfçüleri, İskender Horasan, Şükrü Alibaba, Güray Dinçer, Osman Demirtağ, Yavuz Emirzeoğlu, Derya Altun ve Turgay Dinçer, kendileri de folf tutkunu olan Nurdoğan ve Ayşe Özcan çifti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turnuvada dereceye girenler toplu halde.

 

100 yarışmacı arasında 13'üncü olan Nurdoğan Özcan, İskender Horasan ile turnuva öncesinde.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:53 
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