Alman Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladı - Son Dakika

Almanya'da Veri Koruma Otoritesi, Facebook'un WhatsApp kullanıcı verilerini işlemesini yasakladı.

Hamburg eyaleti Kişisel Verilerin Korunması Sorumlusu Johannes Caspar, yaptığı açıklamada, Facebook'un kullanıcı verilerini işlemesinde yeterli hukuki dayanak olmadığını belirterek, "Bu yasaklama emri, Almanya genelinde kullanım şartlarına rıza gösteren milyonlarca kullanıcının haklarını ve özgürlüklerini güvence altına almayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nde (GDPR) yer alan olağanüstü yetkileri dahilinde Facebook'u, WhatsApp kullanıcı verilerini üç ay askıya alması için zorlayacağını belirten Caspar, bu zaman içinde AB'nin kullanıcı verileri konusunda genel bir karar almasını isteyeceğini de kaydetti.

Caspar, söz konusu karardaki amacının, kullanıcı verilerinin işlemesinde kullanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı dezavantajları ve zararları önlemek olduğunu vurguladı.

Alman Veri Koruma Otoritesi kararının, WhatsApp'ın "gizlilik sözleşmesinin" 15 Mayıs'ta sona ermesinden önce gelmesi dikkati çekti.

Ocak ayında WhatsApp yeni gizlilik politikasını yayınlayarak, bu gizlilik politikasına onay vermeyenlerin 15 Şubat itibarıyla uygulamayı kullanamayacaklarını duyurmuştu. Tüm dünyada gelen tepkiler sonrasında da WhatsApp bu uygulamayı 15 Mayıs tarihine ötelemişti.

WhatsApp gizlilik politikasına onay vermeyen kullanıcılarının hesaplarını 15 Mayıs tarihi itibarıyla askıya alacağını, ağustos itibarıyla da bu hesapların silineceğini bildirmişti.