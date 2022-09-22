Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon - Son Dakika
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Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon

22.09.2022 22:39
Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon

Almanlar, derinleşen enerji krizi ve yükselen enflasyon konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Almanlar, derinleşen enerji krizi ve yükselen enflasyon konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Civey şirketinin Canada Life için yaptığı ankete göre, Almanların çoğunluğu önümüzdeki yıl daha yüksek bir enflasyon bekliyor.

8 - 12 Eylül tarihleri arasında 2500 katılımcıyla yapılan ankette, Almanya'da enerji krizi yüzde 68 ile bir numaralı endişe kaynağı olurken, bunu yüzde 64 ile enflasyon ve yüzde 55 ile savaşın takip ettiği sonucu çıktı.

Ankete göre enflasyon insanları tedirgin ediyor ve katılımcıların yüzde 48'i hiçbir birikimde bulunamadıklarını belirtiyor.

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Kaynak: AA

Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanların en büyük endişesi enerji krizi ve enflasyon - Son Dakika

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